Mbappé : "les Jeux Olympiques, c'est la chose que je veux réaliser dans ma carrière"

Mbappé veut participer au JO 2024 à Paris : "c'est la chose que je veux réaliser dans ma carrière".

par Team Mouv'

Peu importe dans quel club sera Mbappé en 2024, les dirigeants sont maintenant prévenus : il participera aux JO de Paris .

"Les Jeux, c’est LA référence du sport"

Alors que le joueur du PSG n'a pas eu l'occasion d'y participer cette année, il a expliqué, dans L'Equipe ce vendredi 29 octobre, qu'il ne comptait pas encore être absent pour la prochaine édition .

Si le footballeur originaire de Bondy se montre aussi catégorique c'est que pour lui les JO sont sacrés : "C’est en regardant les Jeux olympiques de Londres en 2012 que j’ai pris conscience de l’importance de cette compétition planétaire . Les Jeux, c’est LA référence du sport, Le Graal absolu que tous les sportifs et sportives du monde veulent disputer et vivre au moins une fois dans leur vie", a - t - il expliqué au journal sportif .

Le numéro 10 de l'Equipe de France explique aussi que ce qu'a vécu son camarade Neymar autour des JO ( Neymar avait été défait en finale en 2012 et l'avait remporté 4 ans plus tard chez lui au Brésil ) l'a beaucoup inspiré : "C’est à ce moment - là que je me suis dit, moi aussi je veux en être" confie - t - il . "__Je veux vivre les Jeux de Paris . C’est un sentiment fort, intérieur, comme si j’étais destiné à participer à cette immense fête dans ma ville, dans mon pays, cent ans après la dernière compétition en France" .

Cette année l'Equipe de France présente au JO avait été éliminé dès les phase de poules . Nul doute qu'avec Mbappé les ambitions de l'équipe dirigé par Sylvain Ripoll serait revu à la hausse .