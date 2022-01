Mbappé : les détails de son éventuel contrat XXL au Real Madrid ont fuité

Selon le média espagnol ABC, le contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid est prêt (et il est plutôt pas mal).

par Greg Godefroy

Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est libre de s'engager dans le club de son choix étant donné que son contrat se termine le 31 juin 2022. Et si l'éventualité d'une prolongation de l'attaquant français au PSG s'éloigne, celle de le voir signer au Real Madrid semble de plus en plus crédible. Et selon le média espagnol ABC, le contrat de Kylian Mbappé à Madrid est déjà prêt et il est XXL.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Selon les informations de ABC, le salaire qui attend Kylian Mbappé est faramineux : 21 millions d'euros par an, soit le salaire que recevait Cristiano Ronaldo lorsqu'il était au club. Ce à quoi s'ajouterait une prime à la signature de... 40 millions d'euros.

Pas mal.