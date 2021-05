Kylian Mbappé, joueur le plus cher du monde

Kylian Mbappé est le joueur le plus cher du monde selon le rapport du cabinet d'audit KPMG. Haaland et Neymar sont dans le Top 10.

par Greg Godefroy

Le cabinet d'audit KPMG a dévoilé sa nouvelle étude estimant les joueurs de football, et l'attaquant du PSG Kylian Mbappé domine le classement avec une valorisation à 189 millions, 4 millions de plus que l'année dernière .

11ème il y a 3 mois, le danois Erling Haaland du Borussia Dortmund fait une entrée fracassante dans ce top 10, directement à la 2ème place, avec une estimation à 131 millions d'euros. Harry Kane, de Tottenham, complète le podium avec une valorisation estimée à 127 millions d'euros.

Le classement est largement dominé par les attaquants puisque seuls Kevin de Bruyne et Trent Alexander - Arnold jouent à d'autres postes . On peut aussi remarquer que Kylian Mbappé est le seul français de ce classement et que son coéquipier au PSG Neymar est 6ème de ce classement avec une valorisation à 116 millions d'euros ( calculée avant sa prolongation ) .

Le PSG a d'ailleurs le 7ème effectif le plus cher du monde ( 770,4 millions d'euros ) devancé par quatre clubs anglais ( Manchester City, Liverpool, Manchester United et Chelsea ) , le FC Barcelone et le Bayern Munich .

Alors Mbappé, prolongation ou pas ?