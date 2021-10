Mbappé : "ce qui m'a choqué, c'est de me faire traiter de singe pour un penalty"

Dans une longue interview à l'Equipe, Kylian Mbappé revient notamment sur les critiques suite à son pénalty manqué contre la Suisse à l'Euro.

par Greg Godefroy

Kylian Mbappé déballe tout . Sa situation au PSG, son transfert manqué de cet été, son envie d'aller au Real, ses relations avec Neymar ou Olivier Giroud, mais aussi l'équipe de France et l'Euro manqué de cet été . Mbappé revient notamment sur les critiques qu'il a subi suite à son pénalty raté contre la Suisse .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Kylian Mbappé assume son penalty raté

Kylian Mbappé assume le pénalty raté et aurait aimé plus de soutien, pas à cause de son tir manqué mais suite aux insultes qu'il a pu recevoir . Il s'explique :

"Ce qui m'a choqué, c'est de me faire traiter de singe pour un penalty . Ce n'est pas la même chose . Je ne me plaindrai jamais pour un pénalty : le pénalty c'est moi qui le rate__ . C'est pour cela que je voulais du soutien, pas parce que j'ai tiré mon penalty à gauche et que Sommer l'a arrêté : ça, c'est ma faute à moi, c'est mon pied à moi . "

Mais Mbappé aurait tout de même aimé avoir plus de soutien sur le terrain pour ce qui reste le "point noir de ( sa ) carrière" .

"Bien sûr que cela aurait été agréable mais je n'irai jamais réclamé du soutien pour quelque chose que j'ai raté . Il ne faut pas voir les choses de manière trop sombre : dans le feu de l'action, tout le monde est dans la déception de l'élimination . Dans le vestiaire, plus tard, des joueurs sont venus me voir . "

L'équipe de France aura bien besoin de soutien et de Kylian Mbappé pour sa conquête de la Ligue des Nations et sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde .