Mbappé a offert son maillot à Khaby Lame, la star de TikTok

À l'occasion du match qui opposait la France et la Belgique, Mbappé a offert son maillot à Khaby Lame.

En mai 2021, Khaby Lame explosait aux yeux du monde sur TikTok, grâce à ses vidéos ultra virales. Ses vidéos ont été très souvent reprises par les célébrités, et sa vie a été complètement bouleversée depuis son explosion .

Très fan de football, cet italien a eu la chance d'assister au match entre la France et la Belgique en demi - finale de la Ligue des Nations, qui se jouait à Turin au Juventus Stadium . Et à la fin du match, Mbappé a reconnu Khaby Lame et a décidé de lui offrir son maillot . Des vidéos ont capturé le moment, et on peut lire toute la joie du vidéaste sur son visage, lorsqu'il attrape le maillot de l'attaquant du PSG .

