"Match des héros" : Nasri se fait chambrer par un de ses coéquipiers sur son poids

Samir Nasri, présent au Stade Vélodrome pour le match des légendes, s'est fait tacler sur son poids par un coéquipier.

par Greg Godefroy

Didier Drogba de retour au Vélodrome . A l'occasion du "match des légendes" entre une team OM et une team UNICEF afin de récolter des dons pour la fondation de Didier Drogba et l'UNICEF, du beau monde était présent sur le terrain pour la bonne cause . Pierre Gasly, Teddy Riner, Tony Parker, Matt Pokora mais aussi beaucoup d'anciens joueurs de l'OM comme par exemple Lorik Cana et Samir Nasri . Deux anciens coéquipiers qui continuent de se chambrer et Cana a carrément envoyé un tacle les deux pieds décollés à Samir Nasri .

T'as pas vu ils sont venus à deux, il y a Samir et Nasri sans déconner

Lorik Cana n'a pas été tendre avec le petit Prince du Vélodrome mais à sa décharge, Nasri est apparu peu affûté seulement quelques semaines après avoir annoncé sa retraite sportive .

Une petite déclaration que n'a pas manqué de commenter Samir Nasri ensuite en zone mixte.

J’aurais aimé lui remettre un corner comme contre Paris mais il n’a pu joueur que cinq minutes…

Du foot, du chambrage et une bonne action, tout ce qu'on aime .