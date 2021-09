Match caritatif au Vélodrome : Jul aligné avec Nasri et Drogba

Jul va faire ses débuts au Stade Vélodrome avec une équipe solide, à l'occasion du match caritatif au profit de l'Unicef.

par Team Mouv'

Le 13 octobre prochain, au Stade Vélodrome de Marseille se tiendra "Le match des héros" au profit de l’Unicef et la fondation de Didier Drogba, qui œuvre pour améliorer la condition des enfants en Côte d’Ivoire .

Jul dans la team de Drogba et Nasri

À cette occasion, Jul sera sur le terrain pour jouer aux côtés d'autres personnalités . Le rappeur évoluera aux côtés des anciennes stars marseillaises, comme Didier Drogba, Samir Nasri, Ravanelli, Barthez ou encore Cissé et Pirès, et Jean - Pierre Papin sur le banc . Face à eux, on aura le droit aussi à une équipe très forte, avec la présence de Trezeguet, Kluivert, Tony Parker et Matt Pokora .

Forcément, cette titularisation de Jul l'a fait réagir sur les réseaux . L'artiste a avoué "avoir déjà les chocottes . " On a hâte de voir ce match qui s'annonce fabuleux .