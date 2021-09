Marseille : le "premier supporter de l'OM", René Malleville, est décédé

Les supporters de l'Olympique Marseille pleurent la mort d'une de leurs figures les plus emblématiques, René Malleville.

Dimanche 19 septembre 2021, René Malleville, supporter iconique de l'Olympique Marseille, s'est éteint. Un coup dur pour les supporters de l'OM .

"Le premier supporter de l'OM

Malleville était connu dans la deuxième plus grande ville de France pour son amour du ballon rond, et ses gueulantes après les matchs. Amoureux de foot et de sa ville, il a été conseiller municipal et syndicaliste . Le genre de personne qui connaît tout le monde, et qui se fait la voix du peuple : grande gueule, personnalité affirmée, regard atypique sur l'actualité, il a vite été propulsé dans les médias . De TPMP à Le Phocéen, René se faisait l'écho des petites voix de Marseille .

Ce dimanche 19 septembre, le club à l'étoile à cependant annoncé le décès de celui que l'on surnommait "son premier supporter". Icône de Marseille, le porte - parole des footeux marseillais est décédé à l'âge de 73 ans d'un cancer . Sur la toile, ses derniers mots à ses fans ont été prononcés le mercredi précédent : "Pensez bien que je ne me trouve pas au mieux, je vous embrasse à tous"

Depuis l'annonce de sa mort, les messages d'hommage envers René Malleville s'enchaînent. La ville regrette une de ses grandes figures populaires, et les supporters un "ami" qui savait les représenter .