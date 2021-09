Manchester United : CR7 impose certains de ses repas à la cantine du club

Cristiano Ronaldo aurait imposé son menu pour tout le monde à la cantine de Manchester United.

par Greg Godefroy

Cristiano Ronaldo ne rigole pas avec la diététique et la nutrition. On le sait, le portugais a une hygiène de vie très stricte et dès son arrivée, son attitude aurait déjà déteint sur certains de ses coéquipiers qui se seraient abstenus de prendre des desserts les premiers jours . Mais aujourd'hui ça va plus loin, selon The Sun, CR7 aurait imposé certains de ses menus aux chefs cuisiniers de Manchester United.

Exemple avec le bacalhau : une spécialité portugaise de morue salée mais aussi le calamar. Des menus qui ne plaisent pas forcément à tous ses coéquipiers comme le précise une source au Sun .

"Il aime aussi le calamar, mais la plupart des gars ne s’y aventure pas, même si cela fonctionne clairement pour Ronny . Cristiano aime beaucoup ses protéines, des trucs comme des tranches de jambon, des œufs et des avocats, et les chefs essaient de l'aider en y ajoutant leur petite touche maison . "

Vue la forme physique et le rendement de CR7 à 36 ans, certains devraient peut être s'en inspirer .