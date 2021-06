Maison Château Rouge dévoile des maillots ultra stylés pour la CAN du 18ème à Paris

Des maillots qui mettent d'accord les fans de foot et de mode.

par Team Mouv'

Presque deux ans après le succès de la paire de Jordan 1 X Maison Château Rouge les deux frères Youssouf et Mamadou Fofana ont eu une autre idée géniale imaginer des t - shirts pour la Can du 18ème .

Des t - shirts fashion pour la Can du 18ème

Même dans sa percée, l'entreprise n'oublie pas son quartier de la Goutte d'Or . Si ce n'est pas encore pour la Coupe d’Afrique des Nations officielle mais bien celle du quartier du 18 - ème la griffe peut se vanter d'avoir des maillots très stylés . Maison Château Rouge dévoile une collection de toutes les couleurs pour que les acheteurs puissent afficher leur soutien à leur équipe favorite. Algérie, Maroc, Congo, Comores . . . aucun pays de la Can n'ont échappé à leur coups de ciseaux . La marque a réussi en beauté un pari fou : réunir les fans de foot et de mode sous le même maillot . Les deux fondateurs sénégalais font ici un beau clin d'œil aux habitants de leur quartier de Barbès et à la diaspora africaine avec ces vêtements made in Paris .

Les t - shirt sont en précommande sur le site et seront disponibles dès le 18 juin en livraison et en boutique au 40 Bis Rue Myrha . Pour filer voir un match de la CAN du 18ème en vrai, RDV tous les soirs à 19h au square Léon, au 20 rue des gardes 75018 . Ou sinon en live dans les stories Instagram de La Can 18 .

Depuis 2015, l'ascension de Maison Château Rouge est fulgurante . Ses vêtements mettent en lumière la culture africaine et se retrouvent les armoires des parisiens jusque dans les étales des quatre boutiques à Londres, Tokyo, et Pékin . La marque a fait son chemin du quartier de la Goutte d'Or jusqu'aux catwalks de la fashion week . Youssouf Fofana confiait en 2018 au journal Le Monde qu'il faisait de la mode pour montre " une Afrique qui entreprend" .