Lucarne d’Évry : l’ancien du joueur PSG Nenê tente le défi

Nenê, ex joueur du PSG tente et réussit le défi de la lucarne d'Évry.

par Team Mouv'

La fameuse "lucarne d' Évry" refait surface avec un joueur qui nous rappelle quelques bons souvenirs et nous offre un nouveau superbe moment de joie.

Nenê comme au bon vieux temps

Au départ qu'un jeu d'enfant, "la lucarne d’Évry", a fait parler d'elle dans tous les médias jusqu'au point de figurer dans la vidéo promotionnelle de l’Equipe de France de football dévoilant la liste des joueurs retenus pour l’Euro 2021. Depuis Gay, Malason et Souli, ont recréé la lucarne plus vraie que nature mais cette fois ci en version mobile et ont organisé le "Lucarne tour" qui débutait le samedi 16 octobre. Une super initiative qui a permis à la fameuse lucarne de continuer à vivre plus de deux ans après son buzz.

Ce mercredi 8 décembre le compte officiel de ce lieu, désormais mythique, a publié une nouvelle vidéo d'un ancien joueur de football qui a réussi le challenge, et pas n'importe quel joueur. En effet, de passage sur Paris, l'ancien joueur du Paris-Saint-Germain, Nenê a tenté et a réussi le fameux défi. Juste après ce succès, tous les spectateurs lui ont sauté dans les bras, nous offrant un superbe moment de communion et de joie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Avec cette lucarne réussie, Nenê montre qu'il n'a rien perdu de son talent et nous rappelle ses belles époques monégasques et parisiennes.