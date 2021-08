Lionel Messi rejoint le PSG : l'accord total a été trouvé !

Lionel Messi s'est mis d'accord avec le club de la capitale.

par Team Mouv'

Enfin ! Après plusieurs jours d'attente et de suspense, un accord total a été trouvé entre le PSG et Lionel Messi, comme l'indiquent de nombreuses sources concordantes, notamment L'Equipe, Le Parisien ou encore les journalistes spécialisés Fabrizio Romano et Mohamed Bouhafsi .

Lionel Messi arrive à Paris dans la journée

Le sextuple Ballon d'or arrivera à Paris cet après - midi et devrait passer sa visite médicale ce soir ou demain . Selon L'Equipe, une conférence de presse devrait se tenir au Parc des Princes ce mercredi 11 août .

Le nouveau parisien va s'engager sur un contrat jusqu'en juin 2024, avec un salaire de 35 M€ net par saison .

Selon le journaliste Fabrice Hawkins, le PSG réfléchit au lieu idéal pour la présentation de Lionel Messi . Si la Tour Eiffel a été évoquée, les contraintes de sécurité rendent l'opération compliquée . Le lieu privilégié serait le Parc des Princes .