Lionel Messi ne s’entraîne jamais à tirer les coups francs

Selon Nelson Semedo, son ancien coéquipier au FC Barcelone, Lionel Messi ne s’est jamais entrainé à tirer les coups francs lors des entrainements.

par Team Mouv'

On le sait, Lionel Messi est un des meilleurs marqueurs de coup francs de l’Histoire. À l’aise depuis tous les angles et toutes les distances, la Pulga a fait tremblé les filets à plus de 50 reprises sur coups de pied arrêtés .

Chirurgical avec son pied gauche, le sextuple Ballon d’Or nous a ébloui à plusieurs reprises . On se demande toujours s’il est capable de marquer depuis cette distance, ou depuis cette position . La réponse est souvent « oui ». Notamment ce soir de 1er mai 2019, lors de la demi - finale aller de la Ligue des Champions face à Liverpool. 82e minute, Messi pose le ballon à 25 mètres de la cage d’Alisson, le gardien des Reds . Cinq pas d’élan, le génie argentin se concentre au rythme des clappements de mains du kop barcelonais . Il s’élance . La frappe enroulée du gauche dépose le ballon dans la lucarne, à droite d’Alisson . Un véritable délice .

Avec autant de précision et de réussite, on imagine que le petit Argentin doit passer des heures à s’entrainer, à frapper la balle encore et encore après les entrainements . Et bien pas du tout !

D’après Nelson Semedo, ancien latéral de Barcelone qui a évolué aux côtés de Lionel Messi pendant trois saisons, la Pulga ne s’exerce jamais . Lors d’une interview accordée au Telegraph, le joueur de Wolverhampton déclare :

Vous savez ce qui le rend encore plus incroyable? Je ne l’ai jamais vu tirer un coup franc à l’entraînement, durant toute la période où j’étais au Barça . Je vous jure qu’il ne l’a jamais fait

L’international Portugais est émerveillé, il poursuit :

Nous avions l’habitude de nous entraîner à tirer de loin, mais Messi n’a jamais frappé de coup franc . Pour lui, c’était tout simplement naturel . C’est un joueur incroyable, je ne peux vraiment l’expliquer à personne . Lorsqu’il marque son coup franc contre Liverpool, j’étais juste derrière lui… Je n’ai pas assez de mots pour décrire à quel point il est bon .

S’il ne s’entraîne pas, Lionel Messi serait - il touché par la grâce ? Une théorie qui aurait plu à Diego Maradona…