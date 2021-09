Lionel Messi fait tomber un record de buts de Pelé

Lionel Messi est devenu cette nuit le meilleur buteur d'une sélection sud-américaine après son triplé contre la Bolivie.

par Greg Godefroy

Les records continuent de tomber et ce n'est pas près de s'arrêter . Grâce à son triplé de cette nuit avec l'Argentine contre la Bolivie dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, Lionel Messi a inscrit ses 77ème, 78ème et 79ème buts avec le maillot argentin, devenant le meilleur buteur d'une sélection sud - americaine. Il dépasse le record des 77 buts de Pelé avec le Brésil .

C'est aussi le 55ème triplé de sa carrière, le 7ème avec l'Argentine, et porte son total de buts à 751. Une victoire, un retour du public, et un record qui ont ému le joueur aux larmes .

"J’ai vécu ce moment avec une grande anxiété, mais aussi avec l’envie de pouvoir en profiter . J'ai attendu ça tellement longtemps . Nous avons gagné le match, ce qui était le plus important, et maintenant profitons - en . Ça fait très longtemps que j’ai cherché à vivre ce moment, je l'ai rêvé et grâce à Dieu on me l’a offert . C'est un moment unique, il n'y avait pas de meilleur scénario . Faire la fête avec mon père, mes frères en tribune, ils ont beaucoup souffert et je suis très heureux . "

Une joie qu'il a également partagé sur ses réseaux .

"Je n'ai pas de mots pour vous remercier pour tout l'amour reçu . Quelle belle nuit, j'ai vraiment apprécié . Inoubliable . "

Il lui reste désormais 32 buts à inscrire pour surpasser le recordman absolu de buts en sélection depuis quelques jours, Cristiano Ronaldo, et ses 111 buts avec le Portugal .

Ces deux - là ne sont définitivement jamais bien loin .