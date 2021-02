Lionel Messi élu joueur de la décennie devant Cristiano Ronaldo

L'IFFHS a tranché : le meilleur joueur de la décennie est Lionel Messi.

par Greg Godefroy

Encore un classement qui risque de faire réagir . La très sérieuse IFFHS ( la Fédération Internationale d'Histoire et de Statistiques du Football ) a dévoilé son classement des meilleurs joueurs de la décennie 2010 - 2020 après un vote de ses 150 pays membres .

Messi plus fort en statistiques

Et le grand gagnant est donc Lionel Messi devant Cristiano Ronaldo et Andres Iniesta . La fédération indique que la lutte a été serrée entre les deux monstres :

Les membres de l'IFFHS ( 150 pays du monde entier ) ont voté pour les meilleurs joueurs de la dernière décennie 2011 - 2020 sur chaque continent et dans le monde . Le duel mondial entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux meilleurs joueurs de la décennie, a été fascinant et incertain jusqu'à la fin des votes . Messi et Ronaldo entreront définitivement dans l'histoire du football !

Dans la suite du classement on retrouve Neymar ( 4ème ) , Sergio Ramos ( 5ème ) , Manuel Neuer est le 1er gardien à la 6ème place, Robert Lewandowski ( 7ème ) , Gianluigi Buffon ( 8ème ) , Zlatan Ibrahimovic ( 9ème ) et Luka Modric ( 10ème ) .

Un classement qui ne manquera pas de relancer le débat sur le GOAT .