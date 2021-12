Lionel Messi : Adidas dépose 7 chèvres devant la Tour Eiffel pour célébrer "le GOAT"

Lionel Messi a réçu son 7ème Ballon d'Or, Adidas a tenu à célébrer l'événement.

Lundi 29 novembre 2021 a eu lieu la 65ème cérémonie du Ballon d'Or, la plus prestigieuse récompense individuelle du football.

A cette occasion, Lionel Messi a remporté son 7ème ballon d’or après avoir remporté ceux des années 2009, 2010, 2011, 2012 ,2015 et 2019. Une récompense qui a crééé la polémique et pour cause. Sans réussir une saison extraordinaire, il a quand même réalisé une très grande saison. Il a remporté la Copa America, son premier titre avec la sélection argentine et une coupe d'Espagne avec le FC Barcelone, son ancien club.

Le GOAT quoi qu'il arrive

Qu'on valide ou non, le nouveau joueur du PSG a gagné son ballon d'Or. Adidas a tenu à féliciter Messi et a organisé pour lui un bien bel hommage.

En effet, Adidas a disposé 7 chèvres dorées face à la tour Eiffel à Paris. Pourquoi des chèvres ? Parce qu'une chèvre en anglais se dit goat. Leo Messi est fier de cet hommage et l'a d'ailleurs repartagé sur ses réseaux.

