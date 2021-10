Aymeric Laporte a le seum : "on a montré un meilleur visage"

Aymeric Laporte, le plus français des joueurs espagnols, digère mal la défaite en finale de la Ligue des Nations.

par Greg Godefroy

Après le seum belge, le seum espagnol . Aymeric Laporte, le défenseur français de l'équipe d'Espagne, naturalisé espagnol pour pouvoir jouer avec la Roja alors qu'il était boudé par Didier Deschamps, a apparemment du mal à encaisser la défaite en finale de la Ligue des Nations .

"Nous avons montré que nous étions une grande équipe . Pour moi, nous avons montré un meilleur visage que la France. Mais dans le foot, seul le résultat compte et ce n'est pas passé pour nous . On a très bien joué, on a démontré qu'on est une grande équipe, une grande sélection . Il nous a peut - être manqué un peu de chance . Il n'aurait pas fallu encaisser ces deux buts qui nous ont coûté le bénéfice d'avoir marqué le premier but . Derrière, ils égalisent et c'est ce qui nous a coûté le match . "

Aymeric Laporte est également revenu sur le fait de match qui fait la Une de la presse espagnole ce matin, le but sur hors jeu de Kylian Mbappé, validé par la VAR .

Je sais qu'il y a des règles mais chaque arbitre les interprète comme il veut, et cette fois c'était en leur faveur . Mais il faut regarder devant avec les prochains matchs, qui seront importants pour nous .

Thibaut Courtois - Aymeric Laporte même combat .