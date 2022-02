Ligue des Champions : la finale menacée par la guerre entre l'Ukraine et la Russie

La finale de la Ligue des Champions 2022 pourrait finalement ne pas se jouer à Saint Pétersbourg à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

par Greg Godefroy

Dommage collatéral. Alors que les bombardements ont commencé en Ukraine et que les forces russes se déploient sur le territoire ukrainien, la guerre est à prévoir ce qui pourrait avoir aussi des conséquences dans le monde du sport et du football. La finale de la Ligue des Champions qui doit se jouer le 28 mai 2022 à la Gazprom Arena de Saint Pétersbourg en Russie pourrait être délocalisée.

Des voix s'élèvent pour demander que la finale se joue ailleurs, notamment le Premier Ministre britannique Boris Johnson.

Pour l'instant l'UEFA n'a rien déclaré dans ce sens à part qu'elle "suivait constamment et étroitement la situation". Les médias britanniques de leur côté évoquent la possibilité de Wembley comme stade de repli.

Vue l'avance du conflit, la possibilité d'une nouvelle délocalisation d'une finale ( après le Final Four en 2020 à cause du Covid-19 et celle d'Istanbul à Porto pour cause de crise sanitaire) semble de plus en plus à l'ordre du jour.