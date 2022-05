Ligue des Champions : Camilla Cabello tacle les supporters de la finale

La chanteuse n'a pas apprécié que les supporters chantent les hymnes de leurs clubs pendant sa performance.

Décidément, cette finale de Ligue des Champions aura connu quelques déboires. Outre le mauvais traitement de la billetterie et de l'entrée des supporters au Stade, voici que Camilla Cabello y va de son petit pique.

Camilla Cabello sur les nerfs

Camilla Cabello a été choisie pour assurer le show de l'avant match lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France entre Liverpool et le Real Madrid. Mais la chanteuse n'a pas apprécié que les supporters des deux clubs chantent leurs hymnes pendant sa prestation.

Show décalé à cause des incidents d'avant match, supporters qui la sifflent et qui chantent leurs hymnes pendant sa prestation, c'était trop pour la chanteuse cubano-américaine qui s'en est émue sur les réseaux.

"On jouait notre concert et je ne peux pas croire que des gens étaient en train de chanter les hymnes de leurs clubs si fort pendant que l'on performait sur scène. Mon équipe et moi avons bossé si fort pendant tellement longtemps pour mettre une bonne ambiance et donner un bon show".

Un tweet supprimé dans la foulée. Mais Internet n'oublie jamais.