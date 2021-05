Ligue des Champions : Adil Rami tacle les joueurs du PSG

Adil Rami n'a pas mâché ses mots en parlant des joueurs du PSG éliminés de la Ligue des Champions.

par Greg Godefroy

Une élimination qui continue de faire parler . Alors que le PSG a été éliminé de la Ligue des Champions par Manchester City, Adil Rami n'y est pas allé de main morte pour exprimer son ressenti sur les joueurs du PSG. Invité de l'émission Top of The Foot sur RMC, le champion du monde 2018 s'est lâché .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un tacle les deux pieds décollés

Ce qui me choque, c'est que t'as des stars dans le collectif parisien . À Manchester City, t'as des joueurs professionnels__, des mecs qui font une équipe, avec des émotions et du caractère . Je n'ai pas ressenti ça à Paris .

Pour l'ancien joueur de l'OM, les manques ont été trop nombreux .

Il ne faut pas qu'on oublie les lacunes . Il y a trop de défauts . En regardant le match, je comparais le Neymar de Barcelone à celui du Paris Saint - Germain . Aujourd'hui, personne ne devrait être au - dessus de l'écusson du PSG . Quand je vois les stars, j'ai l'impression que c'est eux qui font Paris .

Il n'a pas manqué non plus d'égratigner l'encadrement du PSG, à savoir le président Nasser Al - Khelaifi et le directeur sportif Leonardo .

Tu gères un club, tu mets des millions, mais tu dois avoir une idée de jeu et te faire respecter . ( . . . ) Star ou pas, peu importe comment tu t'appelles, tu dois respecter ta position et chacun doit faire son travail . Point barre .

Ca va faire plaisir à son copain Kylian Mbappé.