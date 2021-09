Ligue 1 : la colère du gardien messin après avoir été chambré par Mbappé

Lors du match Metz-PSG, Alexandre Oukidja le gardien messin n'a pas apprécié être chambré par Kylian Mbappé après son but.

par Greg Godefroy

Si le PSG s'est fait peur hier, le club parisien s'est tout de même imposé dans les derniers instants 2 - 1 grâce à un but d'Achraf Hakimi . Un but marqué par l'altercation ensuite entre le gardien de Metz Alexandre Oukidja et les joueurs parisiens .

On aperçoit clairement sur les images Kylian Mbappé chambrer le gardien messin avant d'aller fêter le but avec ses coéquipiers, ce qui n'a pas du tout plu à Oukidja venu lui manifester son mécontentement . . . avant d'être repoussé par Neymar. Mbappé qui avait déjà agacé les messins en rendant le ballon de façon un peu trop dangereuse .

Une manifestation d'Oukidja, symbole de la fébrilité messine en fin de match, puisque le défenseur David Bronn s'est fait exclure ainsi que l'entraineur Frédéric Antonetti .

Sale soirée .