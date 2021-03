Les internautes se moquent de la défaite de l’OM contre Canet-en-Roussillon

Sur internet, les commentaires sont cruels avec les joueurs de Marseille depuis la défaite face à une équipe de National 2.

par Team Mouv'

Ce week - end, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont perdu en 16ème de finale de Coupe de France face à . . . Canet - en - Roussillon au stade Gilbert Brutus. Les joueurs de l'OM se sont inclinés 2 buts à 1 face à cette équipe de National 2, notamment après que Jérémy Posteraro ait inscrit un coup franc exceptionnel .

Internet s'enflamme

Depuis cette élimination en Coupe de France, les joueurs de la cité phocéenne se font tailler sur les réseaux sociaux . Et pour commenter cette défaite catastrophique, les internautes y vont fort en balançant leurs meilleures vannes :

Une défaite difficile

Lors d'une interview accordée à l'Equipe l'entraîneur de l'OM, Nasser Larguet, a confié : “C'est un résultat catastrophique pour l'OM, qui avait de grands objectifs dans la compétition . C'est très amer . Il y a une équipe qui a joué un match de Coupe avec ses armes, et une autre équipe qui n'a pas joué . Il fallait évoluer avec notre niveau de Ligue 1 et on a montré un visage qui n'est pas celui que j'attendais d'une équipe de Ligue 1” . C'était son dernier match avec l'OM .