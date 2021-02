Zlatan envoie un petit tacle gratuit à LeBron James

Zlatan Ibrahimovic a l'art de toujours dire ce qu'il pense. Et il ne mâche pas ses mots envers les prises de positions de LeBron James.

par Greg Godefroy

Dans un entretien accordé à Discovery + en Suède, Zlatan Ibrahimovic a été invité à s'exprimer sur ce qu'il pensait de la star NBA LeBron James. S'il reconnait qu'il est un "joueur phénoménal", le Z est moins fan quand il s'agit de parler des prises de positions politiques du joueur des Lakers. Investi dans beaucoup de causes aux Etats Unis et notamment dans la campagne présidentielle de Joe Biden, LeBron a donc pris un tacle à la gorge de la part du géant suédois .

"J'aime beaucoup LeBron James. Mais à vrai dire, je n'aime pas quand des gens avec un certain statut font de la politique en plus de leur activité principale__ . Fais ce dans quoi tu es bon . Reste dans ta catégorie . Je joue au football parce que je suis le meilleur là - dedans. Je ne me mêle pas de politique. Si j'étais politicien, je le ferais . C'est l'erreur que font beaucoup de gens, je trouve, quand ils deviennent célèbres et atteignent un certain statut . Abstenez - vous . Faites des choses là où vous êtes bons . "

On attend maintenant la réponse de LeBron .