Le PSG veut recruter Ronaldo si Mbappé part

Beaucoup d'incertitude encore concernant l'avenir de Kylian Mbappé au PSG.

par Team Mouv'

Après la signature historique de Messi au PSG, tous les doutes sont toujours présents pour Kylian Mbappé . Le joueur n'a toujours pas pris de décision officielle concernant son avenir et n'a pas prolongé son contrat . Mais dans les coulisses, et selon l'information de certains journalistes, le joueur souhaiterait partir, et ce, même avec l'arrivée de Lionel Messi .

L'attaquant de 22 ans aurait fait part il y a plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi . Par conséquent, soit il partirait au Real Madrid cet été, soit un départ libre dans un an .

Ronaldo au PSG ?

Selon AS, Kylian Mbappé ne devrait pas partir du club parisien cet été, mais il ne devrait pas prolonger son contrat non plus . Et dans le cas d'un départ libre l'été prochain, la direction du PSG souhaiterait remplacer Mbappé par Cristiano Ronaldo . L'idée serait alors d'aligner Messi, Neymar et Ronaldo .

Affaire à suivre .