Le PSG s’associe avec Dior pour dessiner ses prochaines collections

Le club de foot parisien a choisi de travailler avec Dior pour les deux années à venir. Une annonce qui ne laisse pas les fans indifférents.

par Team Mouv'

Quelques semaines à peine après le recrutement de Lionel Messi, le club parisien lance une nouvelle bombe en annonçant sa collaboration avec la maison Dior pour les deux années à venir. Un partenariat qui s’inscrit dans la démarche du PSG de développer son image en France comme à l’international .

Cela peut paraître surprenant, voire impromptu : c’est la première fois que la maison de couture de luxe s’associe avec un club de foot . Le rapport entre ces deux monstres de la culture et de l’économie française ? La ville de Paris, qu’ils souhaitent tous deux mettre en avant :

« le Paris Saint - Germain ( … ) partage avec la maison Dior une même passion pour Paris qu’ils contribuent, par leur créativité, à faire rayonner à travers le monde »

explique Kim Jones, directeur artistique des collections masculines chez Dior .

Grande nouveauté pour le créateur de mode, coup de maître pour le Paris Saint - Germain : après l’arrivée du titan Messi dans l’équipe, le club souhaite à présent rentrer dans l’histoire en développant son rayonnement mondial, et a déjà annoncé qu’un grand nombre de partenariats sont à venir .

Si cette information en fera sursauter plus d’un, il faut toutefois insister sur le fait que Dior ne dessinera pas les maillots du PSG, mais bien des tenues de ville portées par les joueurs à d’autres occasions. Les deux looks, l’un casual ( blouson, pull, polo, derbies ) et l’autre habillé ( manteau et tailleur ) , serviront à d’autres occasions, comme lors de l’arrivée des joueurs au stade .

En attendant, rendez - vous le 15 septembre pour suivre le PSG dans la Ligue des champions . Et on a hâte de voir la suite du glow up du premier club de France .