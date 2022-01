Le PSG réédite 3 maillots emblématiques des années 90

Le PSG a lancé cette semaine une collection qui redonne vie à 3 maillots légendaires des années 90.

par Greg Godefroy

C'est la grande mode de ces derniers temps. Après la reprise d'anciens modèles de maillots remis au goût du jour, la tendance vintage dans le foot se poursuit avec désormais d'anciens maillots réédités. A l'instar de Monaco et de son maillot du titre 1996-1997, le PSG a réédité lundi 17 janvier trois maillots emblématiques des années 90 : les maillots "Commodore" 1991-1992 et domicile et extérieur de la saison 1992-1993.

Une collection qui reprend en tout point les maillots d'époque à l'exception du logo Nike. Petite précision supplémentaire, sur le maillot bleu, le sponsor de l'époque n'était pas Muller mais la marque de bière Tourtel. Une tendance qui n'est pas prête de s'essouffler puisque le PSG a précisé qu’il revisitera fréquemment les modèles rétro qui ont fait "la légende du club, un retour dans le temps teinté d’instant et de plaisir pour se replonger dans les souvenirs et les partager avec la nouvelle génération, tel est l’objet de cette nouvelle gamme nommée HERITAGE."

En attendant le quatrième maillot qui sera dévoilé le 15 février à l'occasion du 8ème de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid.