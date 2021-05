Le PSG et l'OM dévoilent leur nouveau maillot pour la saison prochaine

Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ont dévoilé leur nouveau maillot domicile pour la saison 2021-2022.

par Greg Godefroy

Qui dit nouvelle saison dit nouveau maillot . Et les premiers en Ligue 1 à avoir dégainé sont donc le Paris Saint Germain et l'Olympique de Marseille. Le PSG, d'abord, a dévoilé sa nouvelle tunique siglée Jordan pour la saison 2021 - 2022 .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une tenue qui fait évidemment déjà beaucoup parler, beaucoup trop NBA pour certains, et surtout qui ne respecte pas le maillot emblématique parisien, le "maillot Hechter" avec la bande rouge au milieu et les liserés blancs . Un maillot qui avait fuité il y a quelques jours et un appel au boycott a déjà été lancé sur les réseaux par le CUP, le Collectif Ultras Paris .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Nous demandons à nos membres, sympathisants et à l'ensemble du peuple parisien de boycotter les maillots de la saison prochaine et de ne plus acheter un seul maillot qui ne respecte pas notre histoire .

De son côté, l'Olympique de Marseille a également dévoilé son nouveau maillot .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un maillot blanc avec les rayures bleues ciel sur les manches . Un maillot censé rappeler celui de la saison 1989 - 1990 qui a marqué les olympiens .

Alors team maillot PSG ou team maillot OM ?