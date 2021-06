EDF : le jour où N'Golo Kanté a raconté une blague de 15 minutes... et qu'il a oublié la fin

Adil Rami a dévoilé une anecdote aussi drôle sur N'Golo Kanté.

par Team Mouv'

Chouchou du public français, N'Golo Kanté fait rêver beaucoup de fans par sa simplicité et sa modestie, alors que son talent est juste incroyable. Adil Rami, très proche de lui, a raconté une petite anecdote sur un rassemblement chez les Bleus .

Une blague ratée . . . mais un moment magique

Toujours opé, pour dévoiler les dessous et les anecdotes de l'équipe de France de foot, l'ancien défenseur des Bleus a raconté au média _Oh My Goa_l un moment magique lors d'un rassemblement pendant l'Euro 2016 . Très discret pendant un barbecue à l'extérieur, comme à son habitude, N'Golo a du raconter une blague à ses coéquipiers . Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque le milieu français a eu un gros trou de mémoire et oublié la fin de sa blague, comme l'explique Rami :

"N'Golo raconte sa blague devant toute l'équipe . Il arrive à la fin de sa blague, ça a duré au moins 15 minutes, il me regarde, il bloque et il dit '_Ah bah je sais plus la fin'. _ C'était la meilleure blague de l'Euro ! Tout le monde s'est mis à crier et pleurer de rire . Et lui aussi, il était mort de rire . On n'a jamais su la fin de sa blague . C'était incroyable"

Une anecdote juste géniale que vous pouvez retrouver autour de 12 minutes dans la vidéo, qui nous fait encore plus aimer le petit Kanté qui a l'air d'être un homme attachant qui a toujours le sourire aux lèvres .

On t'aime N'Golo et ramène la Coupe à la maison !