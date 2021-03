Le footballeur Wilfried Zaha ne s’agenouille plus avant les matchs de Premier League

L'attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha, n'a pas posé le genou à terre ce week-end avant le coup d'envoi du match face à West Bromwich. Le joueur ivoirien qualifie le geste de "routine d’avant-match" qui a perdu tout son sens.

par Team Mouv'

Il avait prévenu . L’attaquant de Crystal Palace Wilfried Zaha ne s’est pas agenouillé avant le coup d’envoi du match contre West Bromwich ce samedi comme c’est habituellement la coutume . Il restera désormais debout quand ses partenaires poseront le genou au sol .

Depuis juin 2020, tous les joueurs de Premier League ont pris l’habitude de s’agenouiller sur la pelouse avant le coup d’envoi de chaque rencontre en hommage à George Floyd, et pour protester contre le racisme et toutes les formes de discrimination . Un geste symbolique qui, selon le joueur ivoirien, n’a plus de sens :

Ce geste est devenu quelque chose que nous faisons juste comme ça, et ce n'est pas suffisant pour moi . Je ne vais pas poser le genou à terre .

Zaha raconte aussi dans une interview au Financial Times une discussion avec sa mère qui lui demandait d’être fier de sa couleur de peau et le pousse à "se tenir debout" .

Le joueur de 28 ans estime que s’agenouiller n’est plus qu’une simple "routine d’avant - match" finalement devenue vide de sens . À la place de symboles, il appelle à ce que des politiques et des actions concrètes soient mises en place pour combattre le racisme :