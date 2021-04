Le FC Barcelone offre un contrat de 10 ans à Messi

La Pulga deviendrait ambassadeur du Barça en Amérique du Nord avant de revenir en Catalogne pour un poste dans l'organigramme du club.

par Team Mouv'

Malgré les rumeurs de départ de Lionel Messi, l'Argentin pourrait bien rester au FC Barcelone pour plusieurs années encore. Arrivé au bout de son contrat avec le club catalan, il pourrait bien être libre au mois de juin prochain. Mais d'après les informations du journal britannique The Times, le Barça est prêt à offrir une prolongation de dix ans à la Pulga .

Toujours selon The Times, Joan Laporta, récemment nommé président du FC Barcelone, a diné avec le père de Leo Messi la semaine dernière . Il lui aurait fait une proposition sur le long terme . Le sextuple Ballon d'Or pourra finir sa carrière européenne avec le maillot blaugrana avant de s'exiler en MLS quelques temps où il sera également ambassadeur du Barça en Amérique du Nord . L'Argentin reviendrait ensuite en Catalogne où il aurait un poste dans l'encadrement du club .

Messi est prêt à faire des efforts

Les appels du pied du PSG et de Manchester City ne suffiront pas . Lionel Messi pourrait bien se laisser séduire par la proposition de son club de toujours . Malgré sa défaite hier contre Grenade, le FC Barcelone est toujours en course pour remporter la Liga et vient de s'adjuger la Coupe du roi . Un retour en forme bien loin des performances du début de saison . Grâce à cette dynamique, Messi serait prêt à réduire son salaire estimé à 90 millions d'euros par an pour aider le club à équilibrer ses comptes. En contrepartie, Joan Laporta a offert des garanties sportives à la Pulga en promettant un recrutement ambitieux. Des annonces qui pourraient bien convaincre la légende argentine de rester à Barcelone .