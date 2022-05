Le chant honteux des supporters niçois sur Emiliano Sala

Les supporters niçois ont entonné en tribunes un chant abject sur Emiliano Sala.

par Greg Godefroy

Ce devait être un simple match de Ligue1 en semaine. C'est devenu l'endroit d'où le scandale est parti. Hier soir, l'OGC Nice recevait Saint Etienne pour le compte de la 36ème journée de Ligue 1 et à la 9ème minute, les supporters niçois ont entonné un chant honteux sur Emiliano Sala.

"C’est un argentin qui ne nage pas bien… Emiliano sous l’eau."

Un chant abject quand on sait qu'Emiliano Sala est cet ancien joueur de Nantes transféré à Cardiff en janvier 2019 et mort dans le crash de son avion en pleine mer. Son corps et celui du pilote avaient été retrouvés plus de deux semaines plus tard à 67 mètres de fond. L'OGC Nice n'a pas tardé à condamner ce chant.

*"L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté le chant concernant Emiliano Sala entendu mercredi soir à l’Allianz Riviera. Le club ne reconnaît en rien ses valeurs ni celles de l'ensemble de la famille rouge et noir dans cette provocation impensable et abjecte d'une minorité de ses supporters."*

Christophe Galtier, l'entraineur des Aiglons, en a aussi rajouté une couche en conférence de presse.

"Pour moi, c'est surréaliste. Je n'ai pas de mots. Qu'ils restent chez eux. Qu'ils restent chez eux ! On ne peut pas entendre ça dans un stade. Si c'est pour insulter des morts, qu'ils restent chez eux ! Si c'est pour balancer des bouteilles, qu'ils restent chez eux ! On gagnera sans ces personnes-là."

Les Ultras niçois ont répondu dans l'après midi dans un communiqué en disant comprendre l'émoi ressenti par la majorité des gens tout en insistant sur "le second degré comme partie intégrante de la culture ultra".

Ces actes seront en tout cas étudiés par la commission de discipline de la LFP.