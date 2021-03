CR7 : son brassard jeté face à la Serbie vendu aux enchères pour la bonne cause

Le brassard jeté par CR7 après un but refusé va servir à une bonne action.

par Greg Godefroy

C'est une image qui a fait le tour du monde . Celle de Cristiano Ronaldo qui sort du terrain à quelques secondes de la fin du match comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022 entre le Portugal et la Serbie, et jetant son brassard de capitaine suite à un but refusé injustement .

C'est l'un des stewards présents autour du terrain qui a récupéré le brassard et qui a décidé de l'utiliser pour une bonne action : le mettre aux enchères afin d'aider un bébé de six mois atteint d'amyotrophie spinale et contribuer ainsi au financement du traitement de cette maladie rare .

Après vérification de l'authenticité du brassard, la chaîne sportive Sport Klub a décidé d'organiser la mise en vente sur le site d'enchères Limundo . com. Pour l'instant, le brassard est à environ 6000 euros et le site invite aussi les gens à donner directement à l'association caritative car on est encore loin du coût du traitement, estimé à 2 millions d'euros

Quand un geste d'humeur devient un geste d'espoir .