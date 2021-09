La lucarne d'Evry dans la nouvelle pub Adidas avec Lionel Messi

La fameuse lucarne d'Evry fait une apparition dans la nouvelle pub Adidas à Paris avec Lionel Messi.

par Greg Godefroy

Encore une apparition pour la fameuse lucarne du quartier des Pyramides à Evry . Adidas a dévoilé sa nouvelle publicité tournée à Paris avec Lionel Messi et diffusée juste avant le match entre le PSG et Manchester City en Ligue des Champions. Une publicité sur laquelle on peut apercevoir l'argentin sur un toit tirer dans un ballon qui fait le tour de Paris, du Sacré Coeur à . . . la lucarne d'Evry .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour info, Lionel Messi ne la met pas dedans, au contraire de Mehdi Benatia, originaire de la ville, ancien joueur de la Juve ou encore du Bayern Munich et aujourd'hui en Turquie, qui a tenté sa chance il y a quelques jours .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Benatia plus fort que Messi .