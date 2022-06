La France sur le toit de l'Europe en remportant l'Euro de Cécifoot

Impossible n'est pas français ! Après une finale très serrée (0-0) face à la Turquie, la victoire s'est décidée aux tirs aux buts 2-1 en faveur des Bleus. Mouv' est revenu sur cette performance XXL avec le joueur de l'EDF Yvan Wouandji et Julien Zelela, fondateur de la discipline en France.

par Said Amdaa

Le cécifoot est le football pratiqué par des joueurs aveugles et malvoyants avec des règles adaptées. On vous explique tout :

Tous les joueurs portent un bandeau sur les yeux pour une équité totale entre les joueurs. En effet, les athlètes n'ont pas forcément tous le même degré de cécité et pour palier à ce problème, aucun joueur ne peut voir ce qu'il se passe sur le terrain. Les joueurs portent également un petit pansement sous les yeux pour éviter toute tentative de fraude. Toutefois, l'exception est faite pour les gardiens de but qui ne portent pas de bandeau et qui ne présente pas de problèmes de vues. Logique.

Comment les joueurs procèdent-ils pour se réperer et ne pas se percuter ?

Dans la balle, il y a des petits grelots pour signaler la position du ballon aux joueurs. Une idée qui émane tout droit de la légende brésilienne Pelé... Le fondateur de la discipline en France, Julien Zelela nous raconte cette fameuse anecdote :

"C'est Pelé qui a permis d'avoir ce genre de ballon, ça sonne comme des maracas. Ce sont des prisonniers qui fabriquaient ça au Brésil." Julien Zelela

La communication joue également un rôle essentiel dans la pratique. Les adversaires se préviennent quand ils arrivent défendre. Par exemple, lorsqu'un adversaire s'approche, il doit s'annoncer avec le terme "Voy". Si le joueur ne le fait pas ou le fait tardivement, ceci est considéré comme une faute. Il y a tout un vocabulaire spécifique pour faciliter le jeu. Il faut aussi savoir qu'un match ne dure pas 90 minutes comme dans le football classique, mais 30 minutes (15minx2 en temps de jeu effectif). Les matchs se jouent en 5 contre 5 sur un terrain plus petit. Le Cécifoot est en quelque sorte l'adaptation du football en salle.

Quelle est la place de l'Equipe de France au niveau international ?

Les Bleus ont déjà réalisé de belles prouesses par le passé. Le titre de champion d'Europe remporté ce week-end est déjà le 3ème de l'histoire pour cette équipe après avoir déjà remporté les éditions 2009 et 2011. L'Équipe de France a également réalisé un beau parcours lors des JO de Londres en 2012 mais a dû s'incliner en finale. Yvan Wouandji, l'un des joueurs emblématiques de cette équipe nous partage sa joie de se retrouver sur le toit de l'Europe avec la sélection nationale :

"Je suis très fier de la performance du groupe, du collectif. Il y a un état d'esprit qui s'est dégagé, un mental et pas mal de travail de fait. C'est l'un de mes plus beaux titres, c'est sûr !"

Les prochains défis de nos Bleus

Ce sacre permet donc à l'Équipe de France de décrocher son billet pour la prochaine Coupe du Monde 2023 en Angleterre. Yvan Wouandji espère pouvoir y marquer beaucoup de buts. Une compétition qui résiste encore à la France pour le moment, mais les Bleus arrivent désormais avec le statut de Champion d'Europe en titre ! Le calendrier s'annonce très chargé avec les JO Paralympiques en 2024 à Paris. Une victoire sera très certainement le couronnement absolu.

"Si on gagne les JO à Paris, ce sera extraordinaire ! L'objectif sera de tout donner et on verra où ça nous mènera. C'est un très gros challenge. Je pense que ce sera le challenge d'une vie pour beaucoup d'entre nous." Yvan Wouandji

"Quand j'ai mis en place la discipline en France, honnêtement, je ne pensais qu'on en serait là ! Gagner Paris 2024 chez nous... J'aurais tendance à paraphraser Thierry Rolland (rires) Quel pied, quel pied ce serait ! Julien Zelela

La France est de facto qualifiée pour Paris 2024 en tant que pays organisateur. Il ne reste plus qu'à aller décrocher la médaille d'or et populariser au maximum la discipline.

Julien Zelela espère que les JO seront une vitrine pour populariser le Cécifoot auprès du grand public comme cela est déjà le cas dans d'autres pays.

"Lorsque l'on voyage au Brésil ou en Angleterre, on sent un engouement. En France, il manque de relais permanant [ ... ] J'inviterais tous les gens qui sont à proximité d'un entraînement ou une compétition à venir voir et découvrir la discipline. Naturellement, ils seront séduits." Julien Zelela

L'Équipe de France peut désormais rêver de se poser sur le toit du monde du Cécifoot.