La carrière de Mohamed Salah enseignée dans les écoles égyptiennes

La carrière de Mohamed Salah sera bientôt enseignée dans les écoles d'Egypte.

par Greg Godefroy

De véritable icône dans son pays, la carrière de l'égyptien de Liverpool Mohamed Salah sera bientôt enseignée dans les écoles égyptiennes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

De par son parcours inspirant et sa personnalité hors-normes, Salah est une légende vivante au pays des Pyramides où il avait d'ailleurs recueilli plus d'un million de voix lors de la dernière élection présidentielle de 2018... sans se présenter. Une carrière qui peut servir les futur(e)s égyptien(ne)s et qui leur sera donc enseignée dans les manuels scolaires comme l'a confirmé Nawal Shalaby, la responsable des programmes scolaires en Égypte. "C’est un héros et un modèle de par son soutien moral et matériel à ses compatriotes."

L'objectif d'inciter les élèves de primaire et de secondaire (pour l'instant les seuls concernés par cette réforme) à réaliser de grandes choses.

Il ne lui reste plus qu'à gagner le Ballon d'Or.