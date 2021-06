L'UEFA autorise les joueurs musulmans à retirer les bouteilles de bière en conférence de presse

L'instance du football européen a accepté que les joueurs et entraineurs de confession musulmane puissent retirer les bouteilles de bière sans alcool Heineken de leur pupitre en conférence de presse.

par Team Mouv'

Fatiguée par les polémiques qui entourent les sponsors de l'Euro 2020, l'UEFA a finalement autorisé les joueurs de confession musulmane à retirer les bouteilles de bière ( sans alcool ) Heineken des pupitres des salles de conférence de presse . Le sponsor "alcool" avait déjà disparu lors du passage de Paul Pogba devant les journalistes. Le milieu de terrain français avait posé au sol la bouteille, la dissimulant des caméras .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Aider les consommateurs à diminuer leur consommation d'alcool"

La nouvelle mesure, révélée par le Telegraph, a déjà été mise en place à l'occasion de l'interview d'après match de Karim Benzema après France - Portugal ( 2 - 2 ) . D'après le média britannique, les équipes peuvent désormais demander à l'UEFA si les joueurs et sélectionneurs veulent s'opposer à la présence de bouteilles Heineken .

La décision de l'instance du football européen est un coup dur puisque son contrat avec la marque de bière est estimé à 40 millions d'euros par an . L'UEFA a quand même tenu à préciser que la présence de bière non alcoolisée était un moyen de faire de la prévention et "d'aider les consommateurs à diminuer leur consommation d'alcool" .

La disparition des bouteilles de Heineken ne devrait pas entraîner celles de la marque Coca - Cola. La marqunce de soda américaine avait également connu une rapide polémique lorsque la superstar Cristiano Ronaldo avait retiré deux bouteilles du pupitre en conférence de presse. Une image qui avait fait le tour du monde et qui avait grandement impacté Coca .