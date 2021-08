Kylian Mbappé : signature imminente au Real Madrid ?

Kylian Mbappé semble plus proche que jamais du Real Madrid.

Après l'épisode Messi qui signe au PSG, le mercato estival s'emballe encore avec la possible signature de Mbappé au Real Madrid .

Mbappé, nouveau galactique ?

Souhaitant absolument rejoindre son club de rêve malgré le renforcement colossal du PSG : Messi, Ramos, Donnarumma . . . , le prodige de Bondy pourrait bien faire ses valises dans les prochaines heures. En effet, selon les médias espagnols, après une offre de 160 millions d'euros refusée par les dirigeants parisiens, le club espagnol a mis une nouvelle offre sur la table : 170 millions, plus 10 en bonus. Une proposition qu'étudie Leonardo et cie, qu'ils pourraient bien accepter sachant que Kylian partirait libre et gratuit l'année prochaine, si il restait encore un an au PSG .

Le PSG ne devrait donc pas faire une plus value sur le transfert de l'attaquant de 22 ans ( acheté au même prix à Monaco ) . . .

Dans l'actualité des transferts, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter la Juventus et son point de chute pourrait être le Manchester City de Pep Guardiola . Oui, ce mercato est complètement fou ! Vivement la Ligue des Champions .