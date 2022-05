Kylian Mbappé : sa mère dément un accord pour une prolongation avec le PSG

La mère de Kylian Mbappé laisse planer le doute autour de la prolongation de son fils.

par Team Mouv'

C'est un feuilleton qui va prendre de plus en plus d'importance ces prochaines semaines et qui risque de faire beaucoup de bruit. Kylian Mbappé va-t-il prolonger au Paris-Saint-Germain ?

"Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain"

Montagnes russes émotionnelles pour les supporters parisiens ce jeudi 5 mai. En effet, plusieurs informations contradictoires, concernant le futur de leur pépite Kylian Mbappé, se sont répandues dans un laps de temps très court. Vers 20h, Le Parisien annonçait "Mbappé et le PSG, c'est bien parti pour durer". Dans l'article, le média informe même que le numéro 10 de l'Equipe de France a "donné un accord de principe et accepté l’offre mirobolante du président parisien Nasser Al-Khelaïfi et des propriétaires qatariens du club".

Cependant, 40 minutes plus tard, Fayza Lamari, la mère de Kylian est venue refroidir les ardeurs des fans du PSG. A l'aide d'un simple tweet, elle vient réfuter les propos du Parisien : "Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties".

Un peu plus tard dans la soirée, le journal espagnol Marca qui annonce même que Fayza Lamari leur a déclaré que "l*'option numéro un reste le Real Madrid".* Et bien que ce média soit pro madrilène, cette fois ci la mère de Mbappé n'est pas venue démentir l'information...

Et alors que tous les médias semblent aux aguets à propos du feuilleton Kylian Mbappé, une question subsiste : quand est ce que l'attaquant parisien va faire sa déclaration ?