Kylian Mbappé : "Pourquoi les Français ne sont-ils pas fiers d'être français ?"

Auteur d'un excellent match contre le Pays-de-Galles, l'attaquant du PSG est revenu sur sa fierté d'être français.

À l'occasion d'un entretien accordé à L'Obs, Kylian Mbappé a tenu à partager un message de patriotisme. À la vieille du match de préparation gagné 3 - 0 face au Pays - de - Galles, le Français a évoqué sa fierté d'être français et son besoin de rendre à son pays tout ce qu'il lui a offert dès qu'il enfile la tunique des Bleus .

"Il faut être fier de son pays"

"La France m’a tout donné et j’essaie de le lui rendre chaque fois que je joue pour l’équipe nationale . Je pense que mon amour de la France n’est plus à prouver, explique celui qui a toujours rêvé de représenter son pays aux J . O. Jouer pour la France, c’est au - dessus de tout . [ . . . ] J’ai toujours été éduqué avec cette forme de reconnaissance pour la France, parce que la France, elle fait des choses pour les gens, et à moi, à ma famille, elle a beaucoup donné, insiste notamment le joueur . Donc il faut être fier de son pays. " Dans ce bel hommage à l'hexagone, l'attaquant s'est questionné sur ce manque de patriotisme exprimé par les Français . "Les Américains sont fiers d’être américains . Pourquoi les Français ne sont - ils pas fiers d’être français ?"

Agressions racistes, féminicides, violences sur les forces de l'ordre . . . Kylian Mbappé a tenu à revenir sur ce sombre tableau en partie dressé par les médias ces derniers mois . "Il ne faut pas voir la France plus noire qu’elle ne l’est ! Je pense bien sûr qu’il y a des problèmes dans le pays, mais je vous jure, moi qui ai la chance de beaucoup voyager, qu’on est dans un très bon pays"

Mbappé, un modèle pour la jeunesse

Enfin, le joueur du Paris - Saint - Germain a été questionné sur son récent rôle de modèle, endossé notamment depuis la Coupe du monde 2018 et symbolisé par sa valeur marchande. Il se dit fier d'avoir ce rôle d'icône : "Être une icône dans son pays, c’est quelque chose de fort . Je disais que ça créait des droits, des devoirs, mais c’est une fierté aussi, parce que c’est synonyme d’une reconnaissance, celle de tout un pays. Pour quelqu’un qui aime son pays comme moi, c’est une fierté sans nom. " Toujours dans le but de montrer l'exemple, Kylian Mbappé a récemment poussé ses fans à se faire vacciner en publiant une photo sur les réseaux sociaux . Le joueur de 22 ans vient tout juste de recevoir sa première dose du vaccin contre le Covid .

