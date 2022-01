Kylian Mbappé, nouvel ambassadeur des lunettes Oakley

Kylian Mbappé devient l'égérie et l'ambassadeur de la marque de lunettes Oakley.

par Greg Godefroy

Nouveau contrat pour le génie français. Après Nike, Hublot, Dior et EA Sports, Kylian Mbappé est désormais la nouvelle égérie de la marque de lunettes Oakley.

Un nouveau partenariat qui permet à Oakley de reprendre son fameux slogan "Be who you are" dans une vidéo qui célèbre le parcours de l'attaquant du PSG, sur mais surtout hors du terrain.

"Parce qu’il est un talent générationnel à 23 ans à peine, Oakley a souhaité voir Kylian Mbappé rejoindre son équipe non pas pour ses prouesses sur le terrain, mais pour la personne qu'il est en dehors de celui-ci."

Kylian Mbappé présente le modèle Kato, une "prouesse technologique" selon la marque avec lesquelles l'objectif est de "briser les frontières de la performance sportive".

Une paire de lunettes à 270 euros qui plaît au joueur. "Les lunettes sont super cool – vous avez vraiment l’impression d’être un superhéros quand vous portez une paire de Kato !"

