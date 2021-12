Kylian Mbappé devient égérie pour la marque Dior

Dior nomme Kylian Mbappé nouvelle égérie de la marque.

par Team Mouv'

Dior a nommé Kylian Mbappé comme son nouvel ambassadeur mondial. La star du football représentera la mode masculine de la maison française, conçue par la directrice de la création masculine Kim Jones, et son parfum masculin "Sauvage".

Mbappé, star à tous les niveaux

La nomination de Mbappé intervient après que Dior ait débuté une collaboration de deux saisons avec le Paris Saint-Germain, au cours de laquelle Kim Jones a conçu la garde-robe officielle de l'équipe. Rejoignant une liste célèbre d'ambassadeurs Dior, qui comprend entre autres Johnny Depp et Robert Pattinson, le numéro 10 de l'équipe de France prêtera son image à la marque et collaborera sur une série de projets à venir. Mbappé a partagé la nouvelle sur son Instagram en déclarant : "Je suis ravi d'annoncer que je fais désormais officiellement partie de la Maison Dior. J'ai hâte de partager nos collaborations dans la mode masculine et le parfum Sauvage."

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



De son côté, la marque semble ravie de s'associer à la star du football, déclarant dans un communiqué de presse : "La maison Dior est particulièrement heureuse d'accueillir Kylian Mbappé, avec qui elle partage les mêmes valeurs d'exigence et de générosité."

Alors que sur les terrain Mbappé montre qu'il est l'un des patrons du collectif parisien, le joueur originaire de Bondy confirme son nouveau statut en devenant l'égérie d'une des plus grand marques de luxe du monde.