Kylian Mbappé dans la pré-liste pour les Jeux Olympiques

Après André-Pierre Gignac, on apprend désormais que Kylian Mbappé figure aussi dans la liste élargie de joueurs pour les Jeux Olympiques.

par Greg Godefroy

Après André - Pierre Gignac, Kylian Mbappé . Alors que l'on a appris que le buteur des Tigres de Monterrey apparaissait dans la liste élargie de joueurs pour représenter la France dans le tournoi de football des Jeux Olympiques, Kylian Mbappé en fait également partie.

Même si la liste élargie comprend aux alentours de 90 joueurs et qu'elle ne signifie pas grand chose, le choix du sélectionneur des Espoirs et Olympiques Sylvain Ripoll fait réagir . Entre une fin de saison longue avec le PSG, l'Euro, et la reprise du championnat ensuite, et donc peut - être les JO, ça laisserait peu de temps de repos pour l'attaquant parisien. Kylian Mbappé, qui a toujours dit vouloir faire les JO, n'a même pas à figurer dans le quota de 3 joueurs de plus de 23 ans étant donné qu'il en a 22 .

Réponse fin - mai .