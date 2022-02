Kurt Zouma : suite à la maltraitance de son chat, des plaintes ont été déposées

Plusieurs associations ont décidé de porter plainte contre Kurt Zouma suite à la vidéo dans laquelle il violente son chat.

par Team Mouv'

Dans la nuit du 7 au 8 février, The Sun dévoilait une vidéo de Kurt Zouma portant de violents coups à son chat. Les associations pour la protection des animaux ont rapidement réagi et des plaintes ont été déposées.

Un délit qui doit être puni

Dans une vidéo choquante révélée par The Sun, l'international français de West Ham Kurt Zouma a été filmé par son frère en train de donner des coups de pieds à son chat avant de lui jeter un objet puis de lui affliger un coup avec sa main. Diffusée sur Snapchat, la vidéo a provoqué l'indignation des internautes sur les réseaux sociaux avec plus de 55 000 tweets, et c'est totalement mérité.

Alors que son club a dans la foulée réagi et condamné son joueur à travers un communiqué, celui-ci a également tenu à présenter ses excuses mais cela est loin d'être suffisant. En effet, ces faits de violences réitérés ont également interpellé la SPA. Jacques-Charles Fombonne, président de l'association, a déclaré sur BFMTV avoir déposé plainte. Il indique également que pour ce délit, le footballeur encourt 4 ans d'emprisonnement et 60.000€ d'amende. Considérant qu'il est un modèle pour les jeunes qui doit respecter des valeurs, le président de la SPA a interpellé la FFF mais aussi ses sponsors et demande que des sanctions soient prises.

La Fondation 30 millions d'amis s'est également exprimée à ce sujet dans un communiqué. Alors qu'elle demande que le défenseur de l'équipe de France soit suspendu, la fondation déclare également avoir déposé plainte à son encontre, condamnant comme tout le monde ces actes odieux.