Kipsta, nouveau fournisseur de ballons de la Ligue 1 et Ligue 2

Kipsta fournira les ballons de la Ligue 1 et Ligue 2 à partir de 2022.

par Team Mouv'

La Ligue de Football Professionnel ( LFP ) a lancé une consultation en mars dernier pour trouver son nouveau fournisseur officiel de ballons . Cocorico ! C'est finalement Kipsta qui a remporté le marché . Elle fournira la Ligue 1 et la Ligue 2 à partir de la saison 2022 - 2023 et ce jusqu'en 2027. La marque du groupe Decathlon remplace l'équipementier allemand Uhlsport .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un contrat de plus pour Decathlon

Déjà en janvier dernier, Decathlon a officialisé un partenariat avec la NBA à travers sa marque Tarmak . Cette collaboration concerne des sous - vêtements thermiques, des accessoires et des sneakers aux couleurs de neuf franchises de la NBA : Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, New York Knicks, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, Houston Rockets, Boston Celtics et Miami Heat . Au total, la licence NBA sera apposée sur 76 produits de la marque Tarmak .