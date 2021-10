Khabib à Usain Bolt et Patrice Evra : " si je bois, je vous tabasse tous"

Khabib Nurmagomedov était de passage à Old Trafford pour un match de Manchester United et en a profité pour faire des photos. Et prévenir qu'il ne fallait pas qu'il boive.

par Greg Godefroy

Khabib Nurmagomedov, la star de l'UFC, était de passage en Angleterre pour donner deux conférences de "motivational speech" pour aider les jeunes dans le besoin et lever des fonds pour une association caritative . Grand fan de foot, il en a profité pour aller assister à un match de Manchester United à Old Trafford et à rencontrer les stars présentes notamment Sir Alex Ferguson, Usain Bolt ou encore Patrice Evra .

Une rencontre qu'il a pu ensuite raconter avec humour sur scène et qui ne fait pas mystère de ce qui aurait pu arriver s'il avait ( trop bu ) .

Aujourd’hui, à Old Trafford, j’étais avec Patrice Evra, Usain Bolt et Sir Alex Ferguson . Alex Ferguson m’a proposé du vin . Pour lui, c’est une bonne chose un bon verre, vous voyez ? Je ne le juge pas, mais j’ai du lui expliquer . Il y a deux choses à savoir sur moi, j’ai été franc . Je lui ai dit « non non non, je suis musulman, je ne bois jamais d’alcool » . Et je lui ai aussi dit que si je buvais [ trop ] , je pourrais tous les tabasser . Donc ce n’était pas une bonne idée .

Effectivement il valait peut être mieux éviter même si un petit tête à tête contre CR7 ne se refuse pas .

