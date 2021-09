Karim Benzema veut voir Mbappé le rejoindre au Real Madrid

Karim Benzema en est persuadé : Kylian Mbappé jouera pour le Real Madrid un jour.

par Greg Godefroy

C'était le feuilleton de l'été : Kylian Mbappé allait - il partir au Real Madrid ou rester au PSG ? La réponse est arrivée mardi soir à minuit avec la clôture du mercato : oui Mbappé restera un joueur du PSG pour la saison à venir . Interrogé sur le sujet mercredi soir par RTL en marge de la rencontre entre la France et la Bosnie - Herzégovine, Karim Benzema est persuadé que Mbappé sera un jour un joueur du Real .

"C'est un joueur qui jouera un jour ou l'autre pour le Real Madrid__ . Je vais le redire mais c'est le meilleur club du monde . Après, il y a beaucoup de pression . Les socios sont à fond sur le foot . C'est un monde différent . "

Et KB9 serait bien sûr plus qu'enclin à accueillir dans son club son coéquipier en équipe de France.

"À l'Euro, on a fait un peu connaissance . On s'entend super bien, sur et en dehors du terrain . Après, ce sont des choix sportifs . Bien sûr que j'aimerais qu'il soit aujourd'hui avec moi à Madrid__ . Mais il faut respecter son club aussi . Il est dans son club et voilà . "

Rendez - vous l'année prochaine ?