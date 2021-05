Karim Benzema est officiellement de retour en Équipe de France

Ça y est, c'est officiel Karim Benzema a été sélectionné par Didier Deschamps pour l'Euro 2021.

par Team Mouv'

C'est sans doute l'annonce la plus improbable de 2021 : Didier Deschamps a décidé de sélectionner Karim Benzema dans la liste des 26 joueurs français pour l'Euro 2021 .

C'est fait !

Absent de la liste des Bleus depuis l'automne 2015 . . . une éternité donc ! Karim fait son donc son grand retour au sein de l'équipe de nationale et franchement on n'y croyait plus. Plusieurs journaux nous ont donné de l'espoir en cette journée du 18 mai 2021 ( un jour bientôt férié pour les pro Benzema ) comme l'Equipe qui allumé la mèche de cette énorme bombe, avant que le Parisien confirme la forte probabilité de la sélection du joueur du Real .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Mais c'est sur TF1 que l'info a été officialisée par le sélectionneur en personne et c'est un vrai soulagement pour beaucoup de français vu le niveau stratosphérique de Karim encore cette année . Selon l'Equipe, le joueur évoluera avec le numéro 19 en équipe de France, tandis que son ancien numéro, le 10, est aujourd'hui sur les épaules de Kylian Mbappé .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

L'équipe de France se présentera donc à l'Euro avec une attaque Benzema, Mbappé et Griezmann, bonne chance aux défenseurs !