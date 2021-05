Karim Benzema en conférence de presse : "bonne fête maman, je t'aime"

Près de six ans après sa dernière apparition sous le maillot bleu, KB9 a retrouvé la salle de presse de Clairefontaine. Après des questions sur Deschamps et l'effectif de l'équipe de France, l'attaquant du Real Madrid a tenu à adresser un mot à sa maman.

par Team Mouv'

De retour en Bleu après plus de cinq années d'absence, Karim Benzema a retrouvé le château de Clairefontaine pour préparer l'Euro 2021 avec ses coéquipiers . Après des retrouvailles chaleureuses avec Didier Deschamps, KB9 a chaussé les crampons pour toucher le ballon avec Griezmann, Dembélé et autre Mbappé . L'attaquant dit avoir rapidement repris ses marques, mais il lui manquait un exercice essentiel pour véritablement marquer son retour : la conférence de presse .

Des années que Benzema ne s'était pas adressé à des journalistes dans la salle de presse de Clairefontaine . Il s'y est présenté ce dimanche . Plus largement, à part l'interview accordée à L'Equipe après l'annonce de sa sélection, le Madrilène avait peu communiqué . Très détendu, souriant et joyeux, le joueur aux 81 sélections a complètement maîtrisé l'exercice en se disant "super content d’être là" .

Cinq années compliquées

Bien sûr, les questions se sont tout de suite orientées vers la relation Deschamps - Benzema . Des interrogations rapidement évacuées par le footballeur : "On a discuté football, pas que football . On a parlé longtemps" ajoutant peu de temps après que les deux hommes s'entendaient bien .

Benzema a également fait part de sa douleur de ces cinq dernières années. "C’est sûr que quand on n’est pas en sélection, on est déçu . Pas à la Coupe du monde, pas à l’Euro… Mais aussi, je me suis remis en question, j’ai travaillé beaucoup plus . Et au final je suis là à nouveau. Il y a toujours des regrets . Mais on ne peut pas faire marche arrière . [ . . . ] Je n’ai jamais baissé les bras . Bien sûr que j’ai été très déçu . Moralement ça a été dur . Ça fait partie de ma carrière . Il y a eu beaucoup d’obstacles . Je me suis toujours battu pour espérer revenir . Aujourd’hui je suis récompensé . "

Une équipe de haut niveau

KB9 a également tenu à saluer la qualité de l'effectif de l'équipe de France, le meilleur du monde selon Corentin Tolisso et Kingsley Coman . "Vu les noms, du gardien aux attaquants, sur le papier, oui on peut dire qu’on a le meilleur effectif . Maintenant ça se passe sur le terrain de foot. " Forcément, les yeux seront rivés sur le trio offensif Mbappé - Benzema - Griezmann, une attaque de feu très attendue que le vice - capitaine du Real a hâte de voir à l'œuvre . "Ce sont des joueurs tellement talentueux. "

"Bonne fête maman, je t’aime"

Pour clôturer cette conférence de presse qui se tenait un jour de fête des Mères, Karim Benzema a certainement offert le moment le plus mignon de la journée . Au moment de quitter sa chaise, il regarde vers la caméra droit de devant lui et déclare tout son amour à sa maman : "En tout cas, si je peux rajouter un truc, c’est bonne fête maman, je t’aime. "

