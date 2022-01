Karim Benzema : "celui qui critique Messi n'a rien compris au football"

Dans une interview pour Telefoot, Karim Benzema a défendu Lionel Messi qui subit des critiques.

par Team Mouv'

Alors que Karim Benzema retrouvera Lionel Messi le 15 février prochain en 8e de finale aller de Ligue des champions pour le choc PSG - Real, l'international français a eu l'occasion de s'exprimer sur Lionel Messi. Dans un long entretien accordé au magazine de TF1, Benzema explique qu'il ne voit pas le début de saison de l'argentin au PSG comme un échec. Au contraire.

Si Messi a inscrit 1 seul but en Ligue 1, pour Benzema ce n'est pas inquiétant : "C'est un des meilleurs joueurs au monde, comment il ne peut pas réussir ? C'est juste un temps d'adaptation, défend-il. Il ne marque pas beaucoup de buts mais après, regarde ce qu'il fait sur le terrain le mec."

Le madrilène précise aussi qu'il aurait aimé un autre adversaire que le PSG en 8ème de finale : "On aurait aimé un autre adversaire, mais on a pris le PSG. Dans ce genre de confrontation ça se joue à rien, mais nous, on est prêt." Le match s'annonce déjà incroyable, on a hâte.