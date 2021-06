Kaaris réagit à la célébration "double rotor" de Pogba

Kaaris a encore apprécié la célébration de Paul Pogba après son but contre la Suisse.

75ème minute de jeu lors du match France - Suisse, Paul Pogba met une frappe incroyable en pleine lucarne . . . avec sa célébration préférée en référence à la gestuelle de Kaaris période Or Noir. Une masterclass qui n'aura malheureusement pas suffi aux Bleus pour se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro . . .

Habitué de cette célébration lorsqu'il marquait à la Juventus de Turin, Paulo a récidivé en sélection après ce but dont il a le secret et qui nous a fait croire à la victoire . Appelé le "double rotor", le geste a été lancé par Kaaris en personne lors des premiers clips qui l'ont fait percer dans le rap game comme le classique Zoo__ . Une gestuelle assez stylée que le milieu français reproduit avec merveille mais à sa façon . Euphorique comme tous les supporters français après ce but, le rappeur de Sevran a apprécié la dédicace et l'a fait savoir sur son compte Twitter .

Double rotor à vie, la gestu ne trompe pas

Invité sur le plateau de Bein Sport il y a plusieurs années, pour expliquer cette célébration, Pogba avait vu Kaaris débarquer par surprise pour échanger sur "la gestu", un grand moment avec deux icones françaises, l'un dans le rap, l'autre dans le foot . En espérant juste que la prochaine fois, ça sera le but de la victoire .

